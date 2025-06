Old guy con christoph waltz | scopri il film su prime video

Christoph Waltz, attore di grande talento e carisma. In "Old Guy", Waltz dà vita a un personaggio complesso e affascinante, in un intreccio di suspense, umorismo nero e colpi di scena che tengono lo spettatore incollato allo schermo. Disponibile in esclusiva su Prime Video dal 23 giugno, questo film promette un'esperienza cinematografica imperdibile per tutti gli amanti del genere, offrendo un perfetto mix di azione e profondità narrativa. Scopri subito questa avventura unica!

Nel panorama dei film d'azione e thriller, le nuove uscite continuano a catturare l'attenzione degli appassionati con storie avvincenti e interpreti di grande calibro. Tra le recentissime proposte si distingue Old Guy, un titolo disponibile in esclusiva su Prime Video dal 23 giugno, distribuito in Italia da DUS. Questo film unisce elementi di azione, umorismo nero e colpi di scena, presentando un protagonista memorabile interpretato da uno dei più riconosciuti attori contemporanei. trama e ambientazione di old guy. Old Guy narra la vicenda di un ex assassino professionista che, ormai in pensione, si vede costretto a tornare nel mondo della criminalità quando il suo passato riemerge improvvisamente.

L'action comedy firmata da Simon West si rivela più convincente sul piano umoristico che nelle stiracchiate scene di azione, ma può contare su un Christoph Waltz spassoso nei panni del killer in declino che non vuole mollare. Su Prime Video Vai su Facebook

