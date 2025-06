ok parlamento iraniano a sospendere cooperazione con aiea

Il Parlamento iraniano ha deciso di sospendere la cooperazione con l'AIEA, una mossa che segna un passo cruciale nelle tensioni tra Teheran e l'agenzia internazionale. La decisione riflette lo scontento per la mancata condanna dell’attacco agli impianti nucleari iraniani da parte dell’Agenzia, che il presidente del parlamento Ghalibaf considera un grave danno alla credibilità internazionale dell’ente. Questa novità apre scenari politici e nucleari ancora più complessi da monitorare attentamente.

I legislatori iraniani hanno votato a favore della sospensione della cooperazione con l'Aiea, secondo quanto riportato dalla Tv di Stato. " L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che si è rifiutata di condannare anche solo marginalmente l'attacco agli impianti nucleari iraniani, ha messo a repentaglio la propria credibilità internazionale", ha dichiarato il presidente del parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, annunciando che "l'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran sospenderà la sua cooperazione con l'Aiea fino a quando la sicurezza degli impianti nucleari non sarà garantita". 🔗 Leggi su Quotidiano.net