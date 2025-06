Oggi fino a 34 gradi sale climatizzate per gli anziani

Le alte temperature che si registrano in città oggi, con una percezione di 34 gradi, rappresentano una sfida significativa per la salute pubblica, soprattutto degli anziani. Per questa ragione, le strutture climatizzate sono state aperte fino a 34 gradi, offrendo un rifugio sicuro e fresco. Il Comune di Ancona ha attivato un sistema di allarme per monitorare e prevenire gli effetti delle ondate di calore, garantendo così la tutela dei cittadini più vulnerabili.

Arrivano le alte temperature in città fino a raggiungere oggi giugno una temperatura massima percepita di 34 gradi. Lo rende noto la Protezione Civile attraverso il sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle onde di calore sulla salute. Infatti per oggi è prevista per le 14 una massima di 31 gradi con percezione 34 gradi, con un livello di allerta 2. Il Comune di Ancona dispone di un sistema di allarme nei casi di previsione delle onde di calore che, quando raggiungono i livelli più alti e si protraggono per più giorni di seguito, possono produrre condizioni di rischio elevato per i soggetti fragili e richiedono una serie di precauzioni ed avvertenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Oggi fino a 34 gradi, sale climatizzate per gli anziani

