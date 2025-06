Oggi docenti insegnanti di sostegno e ricercatori sono forse le persone più maltrattate d’Italia l’attrice Porcelli Safanov | Il professore è visto solo come un nemico le materie come strumenti di competizione

In un sistema scolastico spesso ingiusto e frammentato, docenti, insegnanti di sostegno e ricercatori si trovano a vivere quotidianamente momenti di grande difficoltà e maltrattamenti. Arianna Porcelli Safanov, con il suo monologo "Sussidiario Mistico", ci invita a riflettere ironicamente e profondamente su queste fragilità, smascherando le contraddizioni di un sistema che relegaa i docenti a ruoli di nemici e le materie a strumenti di competizione. La sua voce rappresenta un grido di verità da ascoltare attentamente.

Arianna Porcelli Safonov, scrittrice e storyteller, torna sul palco con Sussidiario Mistico, un monologo che smaschera con ironia e profondità le fragilità del sistema scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

