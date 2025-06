Occhio al futuro talenti locali e ora lo scudetto | Juve la rivincita dell' Under 16

Occhio al futuro, talenti locali in ascesa e ora lo scudetto per l'Under 16 della Juve: una vera rivincita che dimostra come la passione e il talento possano riscrivere le sorti di una squadra. Battendo l’Empoli, i giovani di Grauso hanno conquistato un titolo sfuggito solo due anni fa, grazie a un gruppo dall’identità forte e radicata nel territorio. Sono ragazzi che sognano di emulare le gesta di Kean, Nicolussi Caviglia o Savona, pronti a lasciare il segno nel calcio che conta.

Battendo l'Empoli la squadra di Grauso ha vinto il titolo che solo due anni fa era sfumato di un nulla. Giovani scovati per lo più in Piemonte (e tra loro un figlio d'arte) che giocano insieme da sempre. Sognando le gesta di Kean, Nicolussi Caviglia o Savona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Occhio al futuro, talenti locali e ora lo scudetto: Juve, la rivincita dell'Under 16

In questa notizia si parla di: occhio - talenti - locali - scudetto

Parma-Napoli, il pronostico: Conte verso lo Scudetto, occhio all’Under - Siamo alle battute finali della Serie A 2024/2025, con la 37ª giornata che si preannuncia entusiasmante.

Occhio al futuro, talenti locali e ora lo scudetto: Juve, la rivincita dell'Under 16; Leonardo Semplici analizza la lotta per lo Scudetto: le sue favorite e i concorrenti da tenere d’occhio.

La matrice piemontese e i talenti che sbocciano: così la Juventus Under 16 ha vinto lo scudetto - Dietro allo scudetto della Juventus Under 16 c'è tutto questo e anche qualcosa. Segnala ilbianconero.com

Delusione Milan, Conceicao presuntuoso e manca… un Marotta. Scudetto, Inter favorita. Toloi espulsione da dilettante. Palermo, giusto che i tifosi ... - TUTTOmercatoWEB.com - Tra le sue scoperte Adrian Mutu, Sebastian Frey, Edinson Cavani, Andrea Barzagli e molti altri talenti. Secondo tuttomercatoweb.com