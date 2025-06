Occhio agli antidiabetici orali usati per dimagrire che ti tolgono anche la vista!

Attenzione agli antidiabetici orali usati per dimagrire: potrebbero mettere a rischio la tua vista. Come oculista con 45 anni di esperienza, ho scoperto che farmaci come la semaglutide, se usati impropriamente, possono causare gravi complicazioni, tra cui la neurite ottica ischemica anteriore. È fondamentale informarsi e affidarsi a specialisti qualificati, perché spesso questi medicinali vengono prescritti anche a persone senza diabete, con conseguenze potenzialmente devastanti. La salute degli occhi merita attenzione e consapevolezza.

Faccio l’oculista da 45 anni e ho letto proprio oggi sulla rivista dell’Ordine dei Medici di Milano di un lavoro scientifico pubblicato che definisce come i farmaci antidiabetici orali tipo semaglutide possono causare una grave neurite ottica ischemica anteriore con compromissione della vista! Il problema che spesso vengono anche prescritti (da medici compiacenti?) come dimagranti a persone assolutamente che non hanno il diabete, a tal punto che alcune aziende produttrici hanno fermato le linee di produzione di altri farmaci per utilizzare tali linee per produrre il semaglutide (e altri simili) con guadagni enormi a scapito della salute dei cittadini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Occhio agli antidiabetici orali, usati per dimagrire, che ti tolgono anche la vista!

In questa notizia si parla di: antidiabetici - orali - vista - occhio

Occhio Napoli, sfuma il grande colpo? Sorpasso in vista: sta succedendo in queste ore - Il Napoli, protagonista indiscusso di questo mercato estivo, sembra aver messo nel mirino un grande colpo che potrebbe cambiare le sorti della prossima stagione.

Occhio agli antidiabetici orali, usati per dimagrire, che ti tolgono anche la vista!; Quali sono gli effetti collaterali della semaglutide?.

Semaglutide, Ema valuta rischio rara malattia occhi con farmaco antidiabetico - MSN - Questa rara patologia oculare è un disturbo causato da un ridotto afflusso di sangue al nervo ottico nell'occhio, con potenziale danno al nervo, che può portate a perdita della vista nell'occhio ... Lo riporta msn.com

Molinette: cieco recupera la vista attraverso la ricostruzione dell'occhio con autotrapianto - Il paziente aveva perso da 30 anni la vista all’occhio sinistro per una cecità retinica irreversibile e ... ilsole24ore.com scrive