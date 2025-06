Obiettivo Italia Byd prova la spallata al mercato tricolore

BYD, il colosso cinese rivoluzionario nel settore automotive, mira a consolidare la sua presenza in Italia, una delle piazze più ambite dell’Europa. Non più solo un semplice attore emergente, ma un vero e proprio cuneo nel mercato tricolore, l’azienda si inserisce in Unrae, l’associazione delle case straniere, per ridefinire le regole del gioco. È l’inizio di una sfida che potrebbe cambiare gli equilibri dell’auto europea…

Forse ora non è più una semplice testa di ponte, bensì un cuneo ben conficcato nella seconda manifattura d’Europa: l’Italia. Byd, l’unicorno cinese che sta riscrivendo, sempre che non lo abbia già fatto, regole ed equilibri del mercato auto mondiale, non senza fare vittime, a cominciare dai suoi stessi concorrenti cinesi, compie un altro passo verso ovest. Come? Entrando in Unrae, l’Associazione che rappresenta le case automobilistiche estere operanti in Italia, la quale ha annunciato l’adesione del costruttore cinese. Questo ha un significato ben preciso: da oggi la concorrenza cinese in Italia sulle quattro ruote con motore elettrico diventa ancora più agguerrita. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Obiettivo Italia. Byd prova la spallata al mercato tricolore

