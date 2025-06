Obbligazioni Ue da 70 miliardi nella seconda metà del 2025 a cosa serviranno

La Commissione europea si prepara a emettere fino a 70 miliardi di euro in obbligazioni Ue nel secondo semestre del 2025, rafforzando l’ambizioso obiettivo di raccogliere circa 160 miliardi annui. Questi fondi saranno cruciali per finanziare iniziative strategiche come NextGenerationEU, il sostegno all’Ucraina e le nuove ambizioni nei Balcani occidentali. Ma a cosa serviranno esattamente queste risorse e quali impatti avranno sul nostro futuro?

La Commissione europea ha annunciato che nel secondo semestre del 2025 emetterà fino a 70 miliardi di euro in obbligazioni Ue. Viene così confermato l’obiettivo annuale di raccolta pari a circa 160 miliardi di euro. Le risorse serviranno a finanziare una serie di programmi strategici, tra cui spiccano NextGenerationEu, il sostegno all’ Ucraina, il nuovo strumento per i Balcani occidentali e vari programmi di assistenza macrofinanziaria destinati ai paesi terzi. Verso l’emissione di Obbligazioni Ue. L’annuncio rientra nell’ambito del modello di finanziamento unificato adottato dalla Commissione europea dal 2023, che prevede piani di finanziamento semestrali e un’unica etichetta, ovvero quella di “Obbligazioni Ue”, superando così le emissioni separate per singoli strumenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Obbligazioni Ue da 70 miliardi nella seconda metà del 2025, a cosa serviranno

