Oasis dietro la reunion c’è mamma Peggy Gallagher | Sì sono stata io l’istigatrice Ho detto loro | Smettetela di litigare e andate avanti

Dopo quasi sedici anni di silenzio e rivalità, gli Oasis tornano a suonare insieme nel 2024, sorprendendo fan di tutto il mondo. La loro reunion, annunciata con entusiasmo, segna un nuovo capitolo nella leggenda del rock britannico. Un evento che promette emozioni indimenticabili e riprende il filo di una storia fatta di musica, passione e redenzione. E ora, preparatevi: la rivoluzione Oasis sta per ripartire, e nessuno vorrà rimanere a guardare.

Da quasi sedici anni, Noel e Liam Gallagher non condividevano più il palco. La rottura, avvenuta nel 2009, con il conseguente scioglimento degli Oasis, sembrava definitiva. Ma nel 2024 è arrivato l’annuncio clamoroso: reunion ufficiale e tour mondiale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Oasis, dietro la reunion c’è mamma Peggy Gallagher: «Sì, sono stata io l’istigatrice. Ho detto loro: “Smettetela di litigare e andate avanti”»

In questa notizia si parla di: oasis - reunion - gallagher - dietro

Richard Ashcroft: “Ho spiegato a Noel Gallagher che potevo essere la persona giusta per aprire il tour della reunion degli Oasis” - Richard Ashcroft ha rivelato di aver confidato a Noel Gallagher di poter essere la persona giusta per aprire il tour di reunion degli Oasis.

Translate post«Non volevo vedere i miei figli litigare». La mamma di Noel e Liam Gallagher è l'artefice della reunion degli Oasis: «Li ho incoraggiati» Vai su X

I fan degli Oasis lo sospettavano da tempo, tra il serio e il faceto, ma ora hanno avuto la certezza di ciò che già immaginavano: dietro la reunion del secolo, c’è lo zampino di mamma Peggy. Nel corso di un’intervista concessa all’Irish Mail on Sunday, la vera b Vai su Facebook

Mamma Peggy Gallagher: “Io dietro la reunion degli Oasis. E andrò al concerto, anche zoppicando”; Oasis, dietro la reunion c’è mamma Peggy Gallagher: «Sì, sono stata io l’istigatrice. Ho detto loro: “Smettetela di litigare e andate avanti”; Oasis, lo zampino della mamma dietro alla reunion dei fratelli Gallagher: Non volevo vedere i miei figli litigare.

Mamma Peggy Gallagher: “Io dietro la reunion degli Oasis. E andrò al concerto, anche zoppicando” - Ci voleva solo qualcuno che dicesse loro 'Andate avanti' e io l’ho fatto" ... Come scrive deejay.it

Oasis, lo zampino della mamma dietro alla reunion dei fratelli Gallagher: "Non volevo vedere i miei figli litigare" - In un'intervista al quotidiano irlandese Irish Mail on Sunday, la mamma dei famosissimi fratelli Gallagher ha dichiarato di aver istigato lei la pace tra Liam e Noel. Si legge su corrieredellumbria.it