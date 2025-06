O lei o niente Ballando con le stelle Milly Carlucci punta i piedi | si apre un caso in Rai

Milly Carlucci, pronta a sorprendere ancora una volta, non perde tempo e si prepara a regalare ai fan una nuova edizione di Ballando con le Stelle. Dopo il trionfo dei vent’anni, la conduttrice si concentra sul futuro, puntando a un cast che possa emozionare e generare polemiche. È fatta: la passerella della prossima stagione è alle porte, e il mondo dello spettacolo è già in trepidante attesa.

Milly Carlucci non ha perso tempo. Appena spenti i riflettori su Sognando Ballando con le Stelle, già è al lavoro sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle, prevista nei prossimi mesi su Rai 1. La conduttrice, che ha appena celebrato i vent'anni dello show danzante con una stagione speciale ricca di nostalgia e ascolti eccellenti, sembra determinata a comporre un cast che faccia nuovamente discutere e, soprattutto, sognare. Tra i nomi al vaglio, spicca quello di Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, la cui presenza sarebbe vista come una novità assoluta per il format, anche se le resistenze da parte della diretta interessata sembrano tutt'altro che deboli.