NXT 24.062025 Il re è tornato

Benvenuti, appassionati di Zona Wrestling! Dopo alcune puntate sottotono, NXT si prepara a risplendere con un episodio ricco di emozioni e sfide avvincenti. Oggi, le quattro contendenti si sfideranno per conquistare il diritto di affrontare Jacy Jayne a Evolution. Lash Legend, con il cuore a Atlanta, darà il massimo, mentre Izzi Dame cerca di emergere dall’ombra. La battaglia è aperta: chi conquisterà il suo posto in grande stile? Restate con noi per scoprirlo!

Ciao Bro di Zona Wrestling, NXT dopo qualche puntata moscia riuscirà a riscattarsi oggi? Hoka Hey Incominciamo subito con un video Package delle 4 lottatrici che oggi si contenderanno la possibilità di poter sfidare Jacy Jayne ad Evolution: Lash Legend vuole vincere a ogni costo perché l'evento si terrà nella sua città natale ad Atlanta in Georgia, Izzi Dame grazie al Culling ha capito che è il momento di uscire dall'oscurità per non farsi sfuggire nessuna occasione, Jaida Parker è pronta a prendersi ciò che le spetta di diritto e Jodrynne Grace parla del fatto che fuori dalla WWE ha fatto un macello.

