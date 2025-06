NVIDIA DLSS 4 amplifica le prestazioni in titoli chiave e si preparano nuovi arrivi

Nvidia DLSS 4 rivoluziona il gaming di ultima generazione, offrendo performance sorprendenti in titoli chiave come Eternal Strands e Strinova. Questa tecnologia all’avanguardia, potenziata dal Multi Frame Generation, promette un’esperienza visiva senza precedenti, mentre nuovi giochi si preparano a sfruttare appieno queste innovazioni. È il segnale di un’epoca in cui l’intelligenza artificiale trasforma radicalmente il modo di giocare, portando l’immersione e la qualità a livelli mai visti prima.

(Adnkronos) – NVIDIA espande ulteriormente l'adozione della sua tecnologia DLSS (Deep Learning Super Sampling). Questa settimana, il DLSS 4 con Multi Frame Generation si afferma come moltiplicatore di prestazioni in titoli di rilievo come Eternal Strands e Strinova. Parallelamente, Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game si appresta a integrare il supporto per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: dlss - nvidia - prestazioni - titoli

NVIDIA lancia la app nativa GeForce NOW per Steam Deck con streaming 4K, HDR, DLSS 4 e autonomia migliorata - NVIDIA ha appena rivoluzionato il gaming portatile con il lancio della sua app nativa GeForce NOW per Steam Deck, offrendo streaming 4K HDR e DLSS 4.

Secondo il noto leaker Kepler_L2, l'architettura AMD UDNA consentirà a PS6 e alla prossima Xbox di raddoppiare le prestazioni nel ray tracing e quelle legate all'intelligenza artificiale. Vai su Facebook

NVIDIA DLSS 4 amplifica le prestazioni in titoli chiave e si preparano nuovi arrivi; DLSS 4 moltiplica le prestazioni in una nuova ondata di titoli; Nintendo Switch 2: nessuna traccia di Nvidia DLSS, prestazioni simili a PS4.

NVIDIA DLSS 4 amplifica le prestazioni in titoli chiave e si preparano nuovi arrivi - Eternal Strands, Strinova e Diablo IV (Stagione 9) abbracciano il DLSS 4 con Multi Frame Generation, mentre Monster Energy Supercross 25 si prepara a integrare DLSS Super Resolution, promettendo un'es ... Lo riporta msn.com

DLSS 4 è stato aggiunto ad altri quattro giochi, tra cui Diablo 4 - Altri quattro giochi ora o a breve supporteranno il DLSS 4 con le schede NVIDIA RTX. Riporta msn.com