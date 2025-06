Nuvole di fumo tradizione e voglia di osare

Nuvole di fumo, tradizione e audacia si incontrano in un nuovo capitolo musicale che promette di sorprendere. A quasi 40 anni dal loro debutto, il gruppo dimostra che la banalità non ha spazio nel loro universo, continuando a reinventarsi con coraggio e passione. Con "Fumo", il loro ultimo disco, ci invitano a scoprire un mondo fatto di musica autentica e voglia di osare. Un viaggio che non vediamo l’ora di intraprendere con loro.

Banalità non fa rima con Casino Royale. È sempre stato così ed è ancora così anche a quasi 40 anni dal loro esordio. Fumo, il nuovo disco, esce a quattro .

