Nutella gelato ritirato dal mercato | i lotti interessati e il motivo

A causa di un dettaglio non da poco, Nutella Ice Cream Pot è stato ritirato dagli scaffali italiani. La mancata presenza dell’elenco degli ingredienti in italiano ha suscitato preoccupazioni e richiesto il ritiro di diversi lotti per garantire la sicurezza dei consumatori. Scopri quali sono i lotti interessati e le motivazioni dietro questa decisione, perché la trasparenza e la tutela del cliente sono sempre prioritarie.

– È bastata una svista, ma di quelle che non si possono permettere: l'assenza dell'elenco degli ingredienti in italiano ha spinto diverse catene di supermercati a ritirare dagli scaffali numerosi lotti del Nutella Ice Cream Pot, il gelato firmato Ferrero che ha fatto breccia nel cuore (e nel freezer) di tanti italiani. Il richiamo, come riferisce «Fanpage», è stato annunciato da Coop, Decò ed Esselunga, in un'azione coordinata che ha riguardato ben 11 lotti del prodotto distribuito in confezioni da 230 grammi.

