Nutella gelato ritirato dai supermercati quali lotti sono stati richiamati

Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro del gelato "Nutella Ice Cream Pot" di Ferrero, a causa dell’assenza della lista degli ingredienti in italiano. La sicurezza alimentare è fondamentale, e anche se i rischi sono bassi, è importante conoscere cosa si consuma. Quali lotti sono stati coinvolti e come riconoscerli? Ecco tutte le informazioni per evitare problemi e tutelare la vostra salute.

Il ministero della Salute, nella sua funzione di controllo sull’etichettatura e la sicurezza dei prodotti alimentari, ha richiamato un altro articolo molto noto. Si tratta di un gelato del marchio Ferrero, commercializzato come “Nutella Ice Cream Pot”. I rischi legati al consumo non sono elevati dal punto di vista chimico o microbiologico, ma riguardano l’ assenza della lista degli ingredienti in lingua italiana. Nella nota di richiamo si raccomanda di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita. Richiamo per Nutella gelato: assenza lista ingredienti. Nuovo ritiro alimentare, (presente anche sull’ app dedicata ), di un marchio famosissimo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Nutella gelato ritirato dai supermercati, quali lotti sono stati richiamati

In questa notizia si parla di: nutella - gelato - sono - ritirato

Ferrero richiama 11 lotti di Nutella gelato: i motivi del provvedimento e i supermercati interessati - Ferrero ha avviato un richiamo di 11 lotti di Nutella Gelato, distribuiti nelle catene Coop, Decò ed Esselunga, a causa di motivi di sicurezza.

Translate postI supermercati Coop, Decò ed Esselunga hanno ritirato 11 lotti di #Nutella Ice Cream: ecco perchè e quali i lotti coinvolti. Vai su X

ULTIM’ORA - Richiamato 11 lotti di Nutella gelato dal mercato Vai su Facebook

Nutella gelato ritirato dai supermercati, quali lotti sono stati richiamati; Nutella gelato ritirato da supermercati Coop ed Esselunga: il motivo e i lotti interessati; Ferrero richiama 11 lotti di Nutella gelato: i motivi del provvedimento e i supermercati interessati.

Nutella gelato, richiamati 11 lotti: quali sono e qual è il problema - I supermercati Coop, Decò ed Esselunga hanno avviato il ritiro di 11 lotti di 'Nutella Ice Cream Pot': ecco qual è la motivazione e cosa ha detto la Ferrero ... Lo riporta dire.it

Nutella ritirata da supermercati Coop ed Esselunga: se avete uno di questi lotti a casa non consumate il prodotto - Coop, Decò ed Esselunga hanno comunicato il richiamo di diversi lotti del Nutella Ice Cream Pot da 230 grammi (470 ml), prodotto a marchio Ferrero, a causa della mancanza dell’elenco ingredienti in li ... Segnala msn.com