Nuovo sciopero dei treni senza fasce orarie garantite

Nuovo sciopero dei treni senza fasce orarie garantite: domenica 7 luglio 2024, migliaia di italiani potrebbero trovarsi in difficoltà nel muoversi. Con Trenord, Trenitalia e il trasporto pubblico locale coinvolti, si preannunciano disagi su scala nazionale. È importante pianificare con anticipo i propri spostamenti e restare aggiornati sulle eventuali modifiche. La mobilitazione colpisce tutti, ricordando quanto sia fondamentale difendere i diritti di chi viaggia ogni giorno.

Domenica 7 luglio 2024 si preannuncia una giornata difficile per chi viaggia in treno o si muove con i mezzi pubblici: è previsto uno sciopero nazionale di 24 ore che coinvolgerà Trenord, Trenitalia e il trasporto pubblico locale in numerose città italiane. Disagi quindi su scala nazionale, sia. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Nuovo sciopero dei treni senza fasce orarie garantite

