Nuovo palazzo della Virtus | il video

Il nuovo palazzo della Virtus prende forma: un imponente progetto firmato Mario Cucinella Architects, pronto a rivoluzionare il quartiere fieristico. Con 12.000 mq di spazio, 25 metri di altezza e oltre 10.500 posti, sarĂ il cuore pulsante di eventi internazionali, spettacoli e sport. Un simbolo di innovazione e sostenibilitĂ , destinato a diventare un punto di riferimento internazionale nel panorama congressuale e culturale. Un nuovo capitolo sta per essere scritto.

Al via i lavori per il nuovo padiglione polifunzionale firmato Mario Cucinella Architects, con la demolizione simbolica dell’ex padiglione 35. Un progetto destinato a ridisegnare il volto del quartiere fieristico: 12.000 mq, 25 metri di altezza e fino a 10.500 posti, per ospitare fiere internazionali, eventi, spettacoli, sport e congressi. L’obiettivo è creare un’infrastruttura iconica, sostenibile e multifunzionale, destinata a diventare un nuovo landmark urbano al servizio di tutta Bologna. Video Marco Santangelo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovo palazzo della Virtus: il video

