Nuovo marciapiede di via Coriano approvato il progetto esecutivo | più spazio a pedoni e ciclisti

Un passo avanti verso una città più sostenibile e vivibile: con l’approvazione del nuovo progetto esecutivo per i marciapiede di via Coriano e via Metauro, si amplia lo spazio dedicato pedoni e ciclisti, promuovendo mobilità sicura e inclusiva. Dopo anni di trasformazioni infrastrutturali, questa riqualificazione rappresenta un impegno concreto per migliorare la qualità della vita urbana, rendendo le strade più accessibili e sostenibili per tutti.

Nel corso dell’ultima seduta di giunta, è stato approvato il progetto esecutivo per la sistemazione di via Coriano e via Metauro, un intervento che punta a riqualificare una zona già interessata negli scorsi anni da importanti trasformazioni infrastrutturali, come la rotatoria sull’intersezione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

