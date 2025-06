Nuovo film horror blumhouse delude con punteggio basso su rotten tomatoes rispetto al successo da 181 milioni

Negli ultimi tempi, il bilancio delle sue uscite si presenta più diversificato, con alcuni titoli che sorprendono positivamente e altri che deludono le aspettative, come dimostra il recente film horror che, nonostante abbia incassato 181 milioni di dollari, ha ottenuto un basso punteggio su Rotten Tomatoes. Questo andamento riflette l'evoluzione e le sfide di Blumhouse nel mantenere alta la qualità e l'innovazione nel genere horror, destinata a influenzare le sue future produzioni.

l’andamento delle recenti produzioni Blumhouse nel genere horror. Da oltre venticinque anni, la casa di produzione Blumhouse, fondata da Jason Blum nel 2000, si è affermata come uno dei principali nomi nel panorama del cinema horror. La società ha dato vita a numerose franchise di successo, tra cui Paranormal Activity, Insidious e The Purge. Negli ultimi tempi, il bilancio delle sue uscite si presenta più diversificato, con alcuni titoli che hanno riscosso grande consenso e altri che hanno deluso le aspettative sia al botteghino sia in termini di critica. la storia recente di Blumhouse: successi e insuccessi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nuovo film horror blumhouse delude con punteggio basso su rotten tomatoes rispetto al successo da 181 milioni

In questa notizia si parla di: horror - blumhouse - successo - film

Phasmophobia, l'amatissimo e terrificante videogame horror diventa un film grazie alla Blumhouse - Phasmophobia, il gioco che ha terrorizzato e divertito milioni di appassionati, sta per sbarcare al cinema grazie alla Blumhouse! Con Jason Blum e James Wan al timone, la pellicola promette di immergere gli spettatori in un'atmosfera inquietante e coinvolgente.

#Phasmophobia, grande successo dei Kinectic Games per Windows e console, diventerà un film horror a cura dell'indefessa #Blumhouse, che spera in un altro centro, dopo Five Nights at Freddy's. Vai su Facebook

James Wan torna a Saw dopo 20 anni: riuscirà a salvare il franchise dalla decadenza? ? https://wonderchannel.it/?p=141121 Ragazzi, preparatevi perché sta per succedere qualcosa di grosso nel mondo dell'horror cinematografico! Blumhouse Productions Vai su X

I 10 film horror più belli prodotti da Blumhouse; Phasmophobia diventa un film horror: annunciato l'adattamento cinematografico da Blumhouse; Phasmophobia diventa un film: Blumhouse e Atomic Monster al lavoro sull'adattamento cinematografico.

Phasmophobia diventa un film horror: annunciato l'adattamento cinematografico da Blumhouse - Il team indie Kinetic Games ha annunciato questa mattina che il suo gioco horror Phasmophobia, diventato un vero e proprio fenomeno di massa, sta per essere trasposto in film, con un adattamento cinem ... Si legge su msn.com

Phasmophobia, il videogioco horror diventa un film Blumhouse - ComingSoon.it - Phasmophobia, grande successo dei Kinectic Games per Windows e console, diventerà un film horror a cura dell'indefessa Blumhouse, che spera in un altro centro, dopo Five Nights at Freddy's. Secondo comingsoon.it