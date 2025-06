Nuovo ds fumata bianca Il Pontedera sceglie Taldo

Il Pontedera si prepara a scrivere un nuovo capitolo con l’arrivo di Carlo Taldo come nuovo direttore sportivo, dopo giorni di attese e trattative. La fumata bianca di ieri mattina segna l’inizio di una fase promettente per il club, che ora attende solo l’annuncio ufficiale e la presentazione alla stampa. Nato a Merate nel 1972, Taldo porta con sé un bagaglio di esperienza e passione, pronto a dare nuova energia ai Granata.

Non c’è ancora l’ufficialità, ma sarà Carlo Taldo il nuovo direttore sportivo del Pontedera. Ieri mattina c’è stato l’incontro tra le due parti e la fumata è stata bianca, per cui adesso non resta che attendere l’annuncio del raggiunto accordo, con relativa presentazione alla stampa. Nato a Merate (provincia di Lecco) il 12 gennaio 1972, Taldo, che dopo l’addio di Zocchi era già nella lista dei sostituti, ha iniziato la carriera da dirigente nel 2011 nel Lugano, squadra svizzera, poi è passato alla Cremonese, dove ha svolto il ruolo di capo degli osservatori, e nel settembre 2016 è approdato al Genoa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nuovo ds, fumata bianca. Il Pontedera sceglie Taldo

