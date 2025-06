Nuovo Dg per la Fondazione Policlinico Gemelli chi è Daniele Piacentini

Daniele Piacentini è stato nominato nuovo direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, un ruolo di grande responsabilità che guiderà l’istituzione verso nuovi orizzonti. Con una consolidata esperienza come AD e DG dell’ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola, Piacentini si appresta a rivoluzionare il futuro della sanità romana. La sua nomina rappresenta un passo deciso verso innovazione e qualità assistenziale, aprendo un capitolo entusiasmante per il policlinico.

(Adnkronos) – Daniele Piacentini è il nuovo direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma. Piacentini, attualmente amministratore delegato e direttore generale dell'ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola, "assumerà l'incarico dal primo luglio come stabilito dal Consiglio di amministrazione della Fondazione nella seduta di lunedì 23 giugno. Il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha .

