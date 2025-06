Nuovo corso per il Catania | presentati Zarbano Pastore e Sapienza Grella fa il punto su Torre del Grifo e sul futuro

Il Catania si prepara a scrivere un nuovo capitolo di ambizioni e rinnovamento. Durante la conferenza stampa allo stadio “Massimino”, il club rossazzurro ha svelato i volti che guideranno questa rinascita: Zarbano, Pastore e Sapienza Grella, protagonisti di una strategia ambiziosa per il futuro del Torre del Grifo. Un progetto che guarda avanti, con entusiasmo e determinazione, per riconquistare il cuore dei tifosi e riscrivere la storia del club.

Volti nuovi e di progettualità rinnovata per il Catania. Nella conferenza stampa tenutasi oggi allo stadio "Massimino", il club rossazzurro ha presentato ufficialmente tre figure chiave del nuovo assetto dirigenziale: il direttore generale Alessandro Zarbano, il direttore sportivo Ivano Pastore.

