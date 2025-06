Nuovo asfalto in E45 undici notti di chiusura in direzione nord all' altezza di Cesena

Lavori di rinnovamento sull'E45: undici notti di chiusura in direzione nord tra Cesena e il km 226,900. Per garantire un intervento efficace riducendo al minimo i disagi, le operazioni si svolgeranno di notte, dalle 21 alle 6. Questa fase cruciale della riqualificazione della strada promette di migliorare la sicurezza e la qualitĂ della viabilitĂ futura. Restate aggiornati per i dettagli e le eventuali variazioni del traffico.

Al via una nuova fase dei lavori di pavimentazione dell'E45Â tra il km 225,700 ed il km 226,900 in carreggiata nord. L'Anas fa sapere che al fine di creare il minor disagio possibile alla circolazione le attivitĂ sono state programmate in orario notturno, dalle 21 alle 6 del mattino successivo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

