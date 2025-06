Nuovo appuntamento con L’Isola dei famosi condotto da Veronica Gentili

Stasera, mercoledì 25 giugno, su Canale 5, torna l’appuntamento imperdibile con “L’Isola dei Famosi”, condotto da Veronica Gentili e impreziosito dalla presenza di Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli. La semifinale si preannuncia emozionante, con sfide intense e decisioni che potrebbero cambiare il destino dei concorrenti. Riusciranno i protagonisti a superare le prove e conquistare il pass per la finalissima? Non perdetevi questa serata ricca di suspense e sorprese!

L’Isola dei Famosi, questa sera la semifinale. Stasera, mercoledì 25 giugno, in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con “ L’Isola dei Famosi ”, il programma condotto Veronica Gentili e prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. In studio nel ruolo di opinionista Simona Ventura. In collegamento dall’Honduras, Pierpaolo Pretelli. La serata si preannuncia ricca di sfide e momenti decisivi: scopriremo i primi quattro concorrenti. Attesi anche duelli appassionanti e un confronto chiarificatore tra Omar Fantini e Dino Giarrusso. Una puntata da non perdere, tra emozioni, strategie e colpi di scena. 🔗 Leggi su 361magazine.com