Nuovo anno accademico Via alle immatricolazioni

Il nuovo anno accademico sta per cominciare: è il momento di immatricolarsi e di scoprire un mondo di opportunità! Il rettore Roberto Di Pietra invita i futuri studenti ad affrontare questa fase con curiosità e serenità, perché la scelta giusta nasce dalla passione e non dalla paura di sbagliare. Ricordate, i percorsi sono sempre modificabili. I percorsi formativi e i servizi agli studenti in vista del...

"Invito i nostri futuri studenti a cogliere le opportunità offerte dai corsi con curiosità e senza ansia. La scelta deve essere dettata dalla possibilità di essere attratti da un corso di studi e non dal timore di commettere un errore. I percorsi sono sempre modificabili", dice il rettore Roberto Di Pietra annunciando, dall’8 luglio, il via delle immatricolazioni per l’anno 2025-26. I percorsi formativi e i servizi agli studenti in vista del prossimo anno accademico sono stati ieri al centro della presentazione in Rettorato. A partire dall’offerta didattica, illustrata dalla delegata Paola Piomboni: sono 79 i corsi di studio erogati, fra i quali 35 triennali, 38 magistrali e 6 a ciclo unico; e 19 sono i percorsi di studio in lingua inglese e 13 i corsi double degrees. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovo anno accademico. Via alle immatricolazioni

In questa notizia si parla di: anno - immatricolazioni - accademico - sono

Università di Firenze, via al nuovo anno accademico: 148 corsi di laurea e immatricolazioni dal 1° luglio - L'Università di Firenze si prepara per il nuovo anno accademico 2025-2026 con il lancio di 148 corsi di laurea e l'inizio anticipato delle immatricolazioni, fissato per il 1° luglio.

Translate postAl via le #immatricolazioni per il nuovo anno accademico dell'#Università di #Siena! Procedure aperte dall'8 luglio. I corsi di studio e le novità nei servizi presentate oggi, 24 giugno, al palazzo del Rettorato. https://unisi.it/unisilife/notizie/al-l Vai su X

Aperte le immatricolazioni a UniTS per l’anno accademico 2025/26? È il momento giusto per scegliere il tuo futuro: consulta l’offerta formativa, trova il corso che fa per te e inizia il tuo percorso universitario. Vai qui: portale.units.it/it/crea-la-tua-storia Vai su Facebook

Università, via alle immatricolazioni per il nuovo anno accademico: a Grosseto 13 corsi in didattica sincrona; Al via le immatricolazioni per il nuovo anno accademico, procedure aperte dall’8 luglio; In apertura le immatricolazioni per il nuovo anno accademico. Presentata la nuova campagna di comunicazione..

Nuovo anno accademico. Via alle immatricolazioni - L’Università degli Studi apre le iscrizioni ai 79 percorsi di laurea, fra triennali, magistrali e ciclo unico: tre nuovi corsi, due su Edu- Come scrive lanazione.it

Al via le immatricolazioni per il nuovo anno accademico, procedure aperte dall’8 luglio - Si aprono l’8 luglio le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e le iscrizioni ai corsi di laurea magistrale non a numero programmato dell’Università di Siena per l’anno accademico 2025- Riporta lanazione.it