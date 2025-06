nuovi tornelli esselunga ora monitoriamo i risultati

I nuovi tornelli Esselunga di via Canova segnano un passo importante nella lotta contro il taccheggio, suscitando reazioni positive e qualche riserva. La Cgil, pur riconoscendo i progressi, invita a monitorare attentamente gli effetti di questa innovazione. Dopo anni di mobilitazioni, l’azienda si impegna a garantire un ambiente più sicuro e tutelato per tutti, ma resta da vedere se questa soluzione sarà davvero efficace nel lungo termine.

I nuovi tornelli installati da Esselunga nel supermercato di via Canova in funzione antitaccheggio riscuotono i primi consensi. A promuoverli, seppur con riserva, è la Cgil. "Finalmente – commentano dal sindacato – Esselunga dopo continue sollecitazioni e mobilitazioni messe in atto in questi anni dai lavoratori e dalle loro rappresentanze sindacali, corre ai ripari per i troppi furti. Lo fa, come ci era stato annunciato all’ultimo incontro in prefettura del 23 maggio, in via sperimentale nel suo punto vendita più critico, quello di via Canova. Segno che avevamo ragione: e cioè che anche sul lato della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, prerogativa unicamente in capo al datore, si poteva (e si doveva) far di più. 🔗 Leggi su Lanazione.it