Nuovi temporali in arrivo organizzati e di forte intensità | possibile grandine

Preparatevi a un'ondata di temporali intensi e improvvisi, con il rischio di grandine, che si abbattono su Lombardia e provincia di Como. La Protezione civile ha emesso una nuova allerta meteo, segnalando condizioni meteorologiche instabili e potenzialmente pericolose. La situazione richiede attenzione e prudenza: restate aggiornati sulle ultime comunicazioni e adottate tutte le precauzioni necessarie per proteggere voi e i vostri cari.

Nuova allerta meteo per possibili temporali forti diramata dalla Protezione civile e valida anche per la provincia di Como, oltre che per altre zone della Lombardia come Sondrio, Milano, Monza e Lecco. Nel bollettino aggiornato di oggi, 25 giugno, gli esperti segnalano un’elevata incertezza. 🔗 Leggi su Quicomo.it

