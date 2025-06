Nuovi impegni a Palermo e nel mondo per il coreografo Marcello Carini e i suoi allievi

L’estate si accende di passi e emozioni, con Palermo che diventa il palcoscenico di un fermento artistico senza precedenti. Marcello Carini, rinomato coreografo, e i suoi talentuosi allievi si preparano a conquistare il mondo con performance mozzafiato. Tra progetti internazionali e nuove sfide, la scena della danza made in Palermo brilla di luce propria, dimostrando che il talento locale può raggiungere i palcoscenici più prestigiosi. La passione per il movimento non conosce confini...

Un'estate ricca di impegni per il mondo della danza made in Palermo, ma anche per il maestro e coreografo Marcello Carini. La giovane promessa della danza Edith Barone –in passato contesa tra lo Junior Ballet de Barcelona, in Spagna e l'Institut za umetni?ku igru di Belgrado in Serbia – ha scelto.

Nuovi impegni e nuovi progetti a Palermo e nel mondo per il coreografo Marcello Carini e per i suoi allievi; Angelo Madonia: età, studi, dove vive, Ballando, figlie, compagna, ex, tutto sul ballerino di Ballando.

