Nuovi ciak in città per Greenaway Blitz in sordina della troupe in San Michele e Palazzo Pfanner

Lucca si veste di magia cinematografica con le ultime riprese di Greenaway, tra le suggestive cornici di San Michele e Palazzo Pfanner. La troupe, in silenzio e precisione, sta perfezionando ogni dettaglio per regalare al pubblico un capolavoro indimenticabile. Questi “pick up shoots” sono l’ultimo tocco prima dello spettacolo finale: un mix di arte e passione che promette di incantare gli spettatori di tutto il mondo. Si tratta di un momento decisivo che elevatesarà il film a nuove vette di eccellenza.

Il film di Greenaway torna a Lucca per un colpo di cipria finale, con la troupe che lunedì ha catturato nuove immagini in piazza San Michele, via Sant'Andrea e Palazzo Pfanner. Si chiamano "pick up shoots", ovvero riprese finali funzionali al montaggio in questa fase di post produzione per mettere a punto la pellicola in vista della sua uscita nelle sale. E altri ritocchi sono stati catturati negli Stati Uniti, a Los Angeles, per dare ancor più profondità alle scene. Sono gli ultimi importanti dettagli un film d'autore che stupirà per la cura di ogni scena, il sapore onirico, immagini come quadri che rappresenteranno la nostra città in grande stile.

