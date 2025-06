Nuove modalità di accesso a San Siro per tifosi con disabilità | l’annuncio

Il Comune di Milano, Milan e Inter annunciano con entusiasmo le nuove modalità di accesso a San Siro dedicate ai tifosi con disabilità. Un passo importante verso un impatto inclusivo, che rende lo stadio più accessibile e accogliente per tutti. Scopri come prenotare il tuo biglietto e vivere l’emozione del calcio senza barriere. La passione non conosce limiti, e ora anche l’esperienza sportiva sarà più aperta che mai.

Comune di Milano, Milan e Inter hanno sviluppato una procedura di acquisto di biglietti e abbonamenti per la stagione 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Nuove modalità di accesso a San Siro per tifosi con disabilità: l’annuncio

In questa notizia si parla di: modalità - accesso - siro - tifosi

Corsi di laurea in Architettura. Emanato il decreto MUR che definisce le modalità di accesso per l’a.a. 2025/2026. Previsto un test con 50 quesiti a risposta multipla - Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha emesso il decreto ministeriale 395 del 12 maggio 2025, stabilendo le modalità di accesso per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in Architettura per l'anno accademico 2025/2026.

Grande indignazione per la scelta di installare un solo maxischermo a San Siro, con tanto di accesso a pagamento fino a 45 euro, per permettere ai tifosi nerazzurri di seguire insieme la finale di Champions League Cosa ne pensate Vai su Facebook

Inclusione, trasparenza e sport per tutti: nuove modalità di accesso a San Siro per i tifosi con disabilità; Biglietti finale Champions League Inter-Psg e San Siro con maxischermo: l'opzione per chi resta a Milano; Inter-Feyenoord, domani torna la Champions League a San Siro: biglietti e informazioni per i tifosi.