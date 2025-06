Nuova serata ’Extraterrestre’ | forum documentario e dj set

Preparatevi a un viaggio tra musica, arte e visioni futuristiche con "Extraterrestre", la serata che ogni mercoledì trasforma EXATR in un palcoscenico di creatività. Dopo i laboratori pomeridiani, dalle 20.30, si apre un orizzonte cinematografico e sonoro unico nel suo genere, in un dialogo coinvolgente tra comunità e pratiche artistiche contemporanee. Non mancate: l’universo di "Extraterrestre" vi aspetta per sorprendere e ispirare.

Continua ' Extraterrestre ', la rassegna estiva che ogni mercoledì, trasforma EXATR in un paesaggio culturale in movimento, attraversato da arte, suono, cinema e comunità. Promossa da Città di Ebla, Spazi Indecisi, Sunset Studio e Tiresia Media, la rassegna apre una nuova finestra su visioni alternative e pratiche artistiche contemporanee. Dopo i laboratori pomeridiani per ragazzi, dalle 20.30, lo spazio si apre a un orizzonte cinematografico: in programma la proiezione di Acqua (2024) di Valerio Montemurro, seguita da un dialogo con il regista e con la Rete 360. Il cortometraggio proietta in un domani incerto, dove il cambiamento climatico fa da sfondo all'emergere di nuove identità e domande esistenziali.

