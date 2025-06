nuova seggiovia e cannoni da neve il rilancio del corno alle scale

Il Corno alle Scale si prepara a una rinascita, con l’installazione di una nuova seggiovia e cannoni da neve all’avanguardia. Un investimento strategico per preservare il cuore della montagna e il suo valore economico. Marco Palmieri ha sottolineato l’urgenza di agire ora per tutelare il futuro dello sci e dello snowboard nell’Appennino, sperando di costruire un modello sostenibile che resista alle sfide del cambiamento climatico. Un passo deciso verso un domani più sicuro e innovativo.

"Non sappiamo tra quanto il cambiamento climatico renderà insostenibile l’economia dello sci e dello snowboard nell’ Appennino. Il nostro obiettivo è quello di prendere tempo per far sì che, nel frattempo, l’imprenditoria e la politica della montagna riescano a costruire un modello alternativo". Così è intervenuto ieri Marco Palmieri, presidente di Piquadro e socio di Corno alle Scale durante la conferenza stampa per il progetto di sostituzione della storica Seggiovia Cavone-Rocce, costruita nel lontano 1984 e oggi arrivata alla fine della sua ’vita tecnica’. All’incontro era presente anche Flavio Roda, che, oltre ad essere il presidente della società di gestione degli impianti di risalita al Corno alle Scale è anche il presidente della Fisi è entrato nei dettagli più tecnici del piano: "Si costruirà sempre nel segno del tracciato precedente, ma con una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it