Nuova ricerca sulle città Bologna rappresenta l’equilibrio ideale

Una nuova ricerca rivoluzionaria mette in luce come Bologna si configuri come l’equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione. Presentata a Roma presso l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, questa analisi approfondisce il ruolo delle città italiane nel plasmare la reputazione del Paese, offrendo uno sguardo originale e innovativo sul valore sociale percepito. Scopriamo insieme come Bologna possa diventare esempio e ispirazione per il futuro urbano italiano.

ROMA (ITALPRESS) – E’ stata presentata a Roma, presso l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, la ricerca “L’Italia e la sua reputazione – Le Città”, realizzata da italiadecide in collaborazione con Intesa Sanpaolo: al centro le città italiane e l’analisi di come contribuiscono alla reputazione del Paese seguendo un approccio originale nelle finalità e nella metodologia. L’obiettivo è misurare il valore sociale percepito delle città, come leva per attrattività economica, turistica e culturale. Lo studio rientra in un progetto pluriennale sulla reputazione internazionale dell’Italia in settori di particolare rilevanza per la sua competitività come l’università, il turismo e la giustizia civile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

