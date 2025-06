Nuova passerella ciclo-pedonale sul Canale Maggiore nel quartiere Eurosia

Un passo avanti verso una città più accessibile e sostenibile: ieri mattina sono partite le operazioni per la posa del nuovo passerella ciclo-pedonale sul Canale Maggiore nel quartiere Eurosia. Questo intervento, parte di un più ampio progetto di riqualificazione urbana, mira a migliorare la mobilità e la sicurezza di residenti e visitatori, promuovendo uno stile di vita più eco-friendly. Un esempio concreto di come le infrastrutture possano trasformare il nostro ambiente urbano.

Ieri mattina hanno preso avvio le operazioni di posa del nuovo ponticello ciclopedonale sul Canale Maggiore nel quartiere Eurosia. L'intervento rientra tra quelli messi in campo dall'Amministrazione per il recupero, la riqualificazione e la messa in sicurezza di ponti e ponticelli che.

