nuova invasione di granchi blu altra emergenza per la laguna

La laguna di Orbetello si trova di nuovo sotto minaccia: l'invasione del granchio blu, specie aliena invasiva, rischia di destabilizzare l'intero ecosistema locale. Con una capacità di deporre milioni di uova per femmina e un ambiente favorevole alla sua diffusione, questa invasione rappresenta una sfida urgente per la tutela della biodiversità . Pier Luigi Piro, presidente dei pescatori, lancia un allarme che non può essere ignorato: la sopravvivenza di avannotti e pescatori è in pericolo.

Orbetello (Grosseto), 25 giugno 2025 – "Il granchio blu, specie aliena invasiva, è tornato a proliferare in modo preoccupante. Ogni femmina può deporre da un milione e mezzo a cinque milioni di uova per ciclo, e l'ambiente lagunare favorisce una diffusione incontrollata". E' il grido d'allarme lanciato da Pier Luigi Piro, presidente della cooperativa 'I Pescatori', che disegna un quadro a tinte fosche. "Questi granchi attaccano avannotti e anguille, distruggono i lavorieri, e stanno arrivando fino alle spiagge. Sono aggressivi: in alcune zone dell'Adriatico la balneazione è stata vietata per questo".

