Nuova era per i rifiuti a Ponte San Giovanni | parte il servizio porta a porta

Dal 24 marzo sono iniziate le attività di sensibilizzazione e distribuzione dei meccanismi di raccolta, preparando i cittadini a questa importante svolta. A Ponte San Giovanni, si apre così una nuova era per i rifiuti, con un servizio porta a porta più efficiente e rispettoso dell’ambiente, che coinvolge e responsabilizza tutti. La collaborazione di ciascuno sarà fondamentale per costruire un futuro più pulito e sostenibile.

A Ponte San Giovanni si parte con il nuovo servizio di raccolta differenziata. A partire da lunedì 30 giugno entreranno infatti in vigore le modifiche introdotte dal Comune di Perugia e dal Gestore Gesenu finalizzate sia al miglioramento della qualità della raccolta differenziata, che all’ottimizzazione della gestione dei rifiuti. Tutto ciò al fine di promuovere un ambiente urbano sempre più pulito e sostenibile. Dal 24 marzo sono iniziate le consegne dei nuovi contenitori e ad oggi tutte le utenze, regolarmente iscritte alla TARI, sono dotate delle nuove attrezzature e del materiale informativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuova era per i rifiuti a Ponte San Giovanni: parte il servizio porta a porta

In questa notizia si parla di: porta - rifiuti - ponte - giovanni

Sciopero dei lavoratori Geofor: possibili mancati passaggi nella raccolta dei rifiuti porta a porta - Lunedì 19 maggio 2025, i lavoratori di Geofor sciopereranno per l’intera giornata, con possibili disagi nella raccolta dei rifiuti porta a porta.

Dopo i lavori già realizzati con il Lotto 1, prosegue il progetto di risanamento conservativo del ponte sull’Arno di via Papa Giovanni XXIII, infrastruttura fondamentale per collegare il quartiere Oltrarno al centro di Calcinaia. L’intervento, parte di un più ampio pro Vai su Facebook

Nuova era per i rifiuti a Ponte San Giovanni: parte il servizio porta a porta; Ponte San Giovanni dice addio ai cassonetti: arriva la raccolta differenziata porta a porta; Nuovo sistema di raccolta rifiuti a Ponte San Giovanni.

Nuova era per i rifiuti a Ponte San Giovanni: parte il servizio porta a porta - A partire da lunedì 30 giugno entreranno infatti in vigore le modifiche introdotte dal Comune ... Riporta ilmessaggero.it

Due interventi strategici in città. Riqualificazione a Ponte S. Giovanni. Cambia la circolazione in centro - L’annuncio del Comune: si completano i lavori in via Cestellini e nell’area parcheggio dell’ex mercato. Si legge su msn.com