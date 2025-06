Nuova avventura per Ferreira Pinto | l’ex Atalanta firma con l’Almè a 45 anni

Una nuova avventura si apre per Ferreira Pinto, ex Atalanta, che a 45 anni non smette di sognare e di calcare i campi. Con un curriculum ricco di esperienze tra Serie A, B, Lega Pro e Serie D, il centrocampista esterno ha deciso di continuare a stupire, firmando con l’Asdc Almè Calcio. Un ritorno alle origini per un talento che dimostra come la passione non abbia età. L’Almè milita nel...

Almè. Con 127 presenze in Serie A – condite da 12 gol – 122 in Serie B, 98 in Lega Pro e 313 in Serie D, e dopo aver indossato per 7 anni dal 2006 al 2013 la maglia dell' Atalanta, a 45 anni Adriano Ferreira Pinto non abbandona il calcio giocato e firma con l' Asdc Almè Calcio. Ad annunciare l'ingaggio del centrocampista esterno è il nuovo team manager della prima squadra, Davide Locatelli, con la sua Dave Locatelli Agency. L'Almè milita nel campionato di Promozione: per il pianista e compositore bergamasco si tratta di una nuova sfida in cui si sta cimentando grazie ad un approccio in cui mixa competenze in ambito comunicativo, influenze internazionali, creatività e determinazione.

