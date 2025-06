Nuova allerta temporali su provincia di Sondrio e Lombardia

Preparatevi a un cambiamento drastico nel tempo: temporali intensi, grandine e vento forte sono in arrivo sulla Lombardia e la provincia di Sondrio, con particolare intensità nella giornata di domani, giovedì 26 giugno. La Protezione civile ha emesso un'allerta ufficiale, invitando tutti alla massima prudenza. Restate aggiornati e adottate le precauzioni necessarie per affrontare questa perturbazione improvvisa. La sicurezza viene prima di tutto.

Sono in arrivo nuovi temporali, con anche rischio di grandine e vento forte, sulla Lombardia e la provincia di Sondrio, in particolare per la giornata di domani, giovedì 26 giugno. L'allerta A diramare un'allerta in tal senso la Protezione civile.

