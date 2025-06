Nuova allerta sanitaria in Abruzzo per la diffusione della blue tongue

L’Abruzzo si mobilita per contrastare la diffusione della Blue Tongue, una minaccia che mette in allerta le aziende ovine della regione. Con zone interessate nelle province di L’Aquila e Teramo, le autorità hanno attivato un piano vaccinale rapido e un indennizzo dedicato per tutelare il settore. La pronta reazione è fondamentale per contenere questa emergenza e proteggere il patrimonio zootecnico regionale.

In Abruzzo è scattata una nuova allerta sanitaria per la diffusione della blue tongue, la febbre catarrale degli ovini (anche detta Lingua blu), che è stata riscontrata in zone circoscritte delle province di L’Aquila e Teramo. “Un piano vaccinale immediato e uno specifico indennizzo per. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: allerta - diffusione - blue - tongue

Nuova allerta sanitaria in Abruzzo per la diffusione della blue tongue; Blue tongue, Coldiretti Abruzzo lancia l’allarme: a rischio l’economia dell’arrosticino; Allarme lingua blu negli allevamenti in Umbria, Simona Meloni: “Stiamo lavorando per contenere il focolaio”.

Allerta blue tongue in Abruzzo: rischio grave per allevamenti ovini e prodotti tipici a l’aquila e teramo - La blue tongue minaccia gli allevamenti ovini in Abruzzo, con focolai nelle province di L’Aquila e Teramo; Coldiretti Abruzzo chiede interventi urgenti per proteggere la filiera e i prodotti tipici co ... Segnala gaeta.it

Allarme Blue Tongue in Abruzzo, Coldiretti chiede immediato piano vaccinale - PESCARA – “Un piano vaccinale immediato e uno specifico indennizzo per l’acquisto di tutte le dosi di vaccino. ekuonews.it scrive