Nuova allerta sanitaria in Abruzzo per la diffusione della blue tongue

In Abruzzo, l’allerta per la Blue Tongue si intensifica, mettendo a rischio il settore ovino. La diffusione del virus, già riscontrata in alcune aree di L’Aquila e Teramo, richiede azioni rapide e mirate. Un piano vaccinale immediato e indennizzi specifici sono ora essenziali per tutelare gli allevatori e preservare la salute pubblica. Ma quali strategie si stanno adottando per contenere questa minaccia?

In Abruzzo è scattata una nuova allerta sanitaria per la diffusione della blue tongue, la febbre catarrale degli ovini (anche detta Lingua blu), che è stata riscontrata in zone circoscritte delle province di L’Aquila e Teramo. “Un piano vaccinale immediato e uno specifico indennizzo per. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

L'Abruzzo si mobilita per contrastare la diffusione della Blue Tongue, una minaccia che mette in allerta le aziende ovine della regione.

