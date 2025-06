Nuoto ultima chiamata per Benedetta Pilato al Settecolli | chance 50 rana per andare ai Mondiali

Benedetta Pilato si prepara per il Trofeo Settecolli 2025, l'ultima occasione per conquistare il pass mondiale a Singapore. Dopo le recenti sfide di Riccione, il suo obiettivo resta ambizioso: ottenere il biglietto d'ingresso nella disciplina dei 50 rana. La pugliese sa che il tempo stringe e la competizione è dura, ma la sua determinazione potrebbe fare la differenza in questa sfida cruciale. La corsa ai Mondiali è aperta e tutto può succedere, anche perché...

Benedetta Pilato è chiamata all’appello nel Trofeo Settecolli 2025. La pugliese andrĂ a caccia del pass per i Mondiali a Singapore, ma il suo raggio d’azione sarĂ limitato, visto quanto accaduto negli A ssoluti di Riccione. Le prestazioni di Lisa Angiolini e di Anita Bottazzo nei 100 rana hanno chiuso le porte a Benny perchĂ© il loro crono nella finale dei campionati italiani ha garantito la partecipazione alla rassegna iridata su quella distanza. La decisione di non gareggiare nella piscina romagnola avrebbe potuto avere delle conseguenze anche nei 50, ma fortunatamente per Pilato nessuna delle atlete al via ha centrato il tempo-limite. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, ultima chiamata per Benedetta Pilato al Settecolli: chance 50 rana per andare ai Mondiali

