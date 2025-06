Nuoto - Esordienti B Ansaldi d’argento a Livorno Podio per il ragazzo del CNL

Una splendida prestazione per Lorenzo Ansaldi, giovane talento del nuoto lucchese, che ha ottenuto un brillante secondo posto nella gara dei 50 metri rana al campionato regionale estivo "Esordienti B", Memorial Dani, svoltosi a Livorno in questi giorni. Nato nel 2015, Ansaldi, che gareggia per il Circolo Nuoto Lucca, ha dimostrato, in vasca, carattere, impegno e una tecnica in continua crescita, salendo sul secondo gradino del podio con grande soddisfazione e promettenti prospettive future.

Una splendida prestazione per Lorenzo Ansaldi, giovane talento del nuoto lucchese, che ha ottenuto un brillante secondo posto nella gara dei 50 metri rana al campionato regionale estivo "Esordienti B", Memorial Dani, svoltosi a Livorno in questi giorni. Nato nel 2015, Ansaldi, che gareggia per il Circolo Nuoto Lucca, ha dimostrato, in vasca, carattere, impegno e una tecnica in continua crescita, salendo sul secondo gradino del podio con grande orgoglio. Il Circolo Nuoto Lucca da anni lavora con passione per far emergere i giovani nuotatori del territorio e anche in questa occasione la squadra ha saputo supportare Ansaldi con calore e competenza, festeggiando insieme a lui un risultato che premia mesi di allenamenti e sacrifici, grazie, prima di tutto, alle sue allenatrici Rachele Salvadori e Anna Landucci – che con professionalitĂ , pazienza e dedizione hanno accompagnato il ragazzo in ogni tappa del suo percorso –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nuoto - "Esordienti B». Ansaldi d’argento a Livorno. Podio per il ragazzo del CNL

