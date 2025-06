nuoto artistico ginevra marchetti seconda nel preliminare del solo libero degli europei giovanili ad atene

La prima giornata degli Europei giovanili di nuoto artistico ad Atene si apre con emozioni e prestazioni sorprendenti. Ginevra Marchetti conquista il secondo posto nel preliminare del solo libero, portando l’Italia in alto tra le giovani promesse di questa disciplina. Tra tuffi e coreografie acrobatiche, il primo giorno si rivela un’avventura ricca di talento e passione. La gara si infiamma: la nostra atleta è pronta a sorprendere ancora, consolidando il suo ruolo tra le protagoniste.

Finita nell’album dei ricordi la prima giornata degli Europei giovanili di nuoto artistico ad Atene. Non solo i tuffi nella capitale greca, ma anche l’occasione di ammirare la danza in vasca e le sue evoluzioni. Nel day-1 è stato il giorno dei preliminari: al mattino si è assistito al solo libero femminile, mentre nel pomeriggio c’è stata la qualificazione alla finale nel doppio libero. Notizie lusinghiere per l’Italia sono arrivate nella prima prova, che ha visto impegnata Ginevra Marchetti, atleta della RN Savona. L’azzurrina ha ottenuto il secondo punteggio della prima fase eliminatoria di 206. 🔗 Leggi su Oasport.it