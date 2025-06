Nuoto a Roma il Settecolli | le interviste a Nicolò Martinenghi e Paolo Barelli

Dal 26 al 28 giugno 2025, Roma si prepara ad accogliere la prestigiosa 61ª edizione del Trofeo Settecolli IP, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di nuoto. Tre giorni di emozioni e sfide tra i migliori atleti internazionali, presentati questa mattina in una conferenza stampa al Foro Italico. Scopri le interviste esclusive a Nicolò Martinenghi e al presidente della Federazione Italiana Nuoto, Paolo Barelli, e immergiti in questa grande festa di sport.

Dal 26 al 28 giugno 2025 Roma ospita la 61ª edizione del Trofeo Settecolli IP – Internazionali di Nuoto. Tre giorni di grande nuoto che sono stati presentati questa mattina alla conferenza stampa al Foro Italico. A presentare gli Internazionali di Nuoto – trofeo “Settecolli”, oltre agli atleti e il presidente della Federazione Italiana Nuoto, Paolo . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Nuoto, a Roma il Settecolli: le interviste a Nicolò Martinenghi e Paolo Barelli

In questa notizia si parla di: nuoto - settecolli - paolo - roma

Nuoto, pubblicata l’entry-list del Trofeo Settecolli 2025: i ritorni di Ceccon e Paltrinieri, tanti stranieri - Il Trofeo Settecolli 2025 si avvicina con grande entusiasmo, pronto a regalare uno spettacolo indimenticabile tra nuotatori italiani e stranieri.

Come proteggere il nostro pianeta blu? In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, indetta l’8 giugno dalle Nazioni Unite, la Federazione Italiana Nuoto stringe un’importantissima intesa con il parco Zoomarine di Roma al fine di sensibilizzare la tutela Vai su Facebook

Nuoto, a Roma il Settecolli: parlano Nicolò Martinenghi e Paolo Barelli; 61° Settecolli IP. Il 25 giugno Barelli presenta gli Internazionali di Nuoto alla stampa; Paolo Barelli: Lukas Märtens e gli atleti russi al 61° Settecolli..

Settecolli grandi firme: Martinenghi, Ceccon e Quadarella guidano gli azzurri - Da giovedì a sabato al Foro Italico tre giornate di gare intense: c’è da completare la Nazionale che andrà ai Mondiali di Singapore. Secondo gazzetta.it

Nuoto: Barelli ‘Settecolli di alto livello, presenti i russi’ - ROMA, 25 GIU – “Sarà un Settecolli all’insegna dell’altissimo livello con circa 800 atleti di 32 paesi diversi. Da lasicilia.it