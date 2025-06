Nunez-Napoli l’ultim’ora è chiara | sta accadendo in questi minuti

In questi minuti, il Napoli si prepara a fare un grande passo avanti: l’acquisto di Darwin Nunez dal Liverpool sembra ormai imminent, un rinforzo che potrebbe rivoluzionare l’attacco azzurro. Dopo una lunga fase di trattative e numerosi nomi circolati, il club partenopeo punta deciso su uno dei talenti più ambiti del momento. L’affare Nunez promette di essere il colpo da 90, ma cosa significherà per il futuro della squadra? Restate con noi per scoprirlo.

Il Napoli è piombato su Darwin Nunez per rinforzare il tandem offensivo: gli azzurri sono determinati ad acquistare il giocatore di proprietà del Liverpool e mettere a segno un altro colpo da 90. Dal termine del campionato sono trapelati tantissimi nomi per rinforzare l'attacco del Napoli: da David, passando per Hojlund e arrivando a quello che, con buona probabilità, sarà il colpo in entrata definitivo: Darwin Nunez. L'attaccante uruguaiano di proprietà del Liverpool rappresenterebbe un rinforzo enorme per la rosa azzurra, garantendo una validissima alternanza con Lukaku e con caratteristiche molto differenti da Big Rom.

