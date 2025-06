Nuda Veritas la capsule di intimo genderless che si ispira agli anni ’50 è firmata Antonio Marras

Volevo creare qualcosa che rompesse gli schemi, celebrando l’autenticità e la libertà di essere sé stessi, senza barriere di genere. Nuda Veritas di Antonio Marras non è solo un'intima bellezza, ma un simbolo di rivoluzione culturale che abbraccia l'individualità e il coraggio di mostrarsi per quello che si è. La collezione, presentata alla Milano Fashion Week, invita a riscoprire la forza dell’autenticità, diventando un vero e proprio inno al corpo e all’anima.

