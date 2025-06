Nucleare il programma del governo per il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi | Sarà attivo nel 2039

Il governo italiano punta al nucleare come soluzione strategica per il futuro energetico, con il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi previsto per il 2039. Il ministro Pichetto Fratin si dice ottimista: entro il 2029 potrebbe arrivare l'autorizzazione unica, aprendo la strada a un progetto che mira a garantire sicurezza e sostenibilità . Tuttavia, prima di realizzare questi piani, è fondamentale affrontare e superare le paure della popolazione italiana riguardo ai rifiuti radioattivi, per costruire un consenso sociale solido e informato.

