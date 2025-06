Nozze Bezos - Sanchez Cosa succederà nei tre giorni di festeggiamenti

Venezia si trasforma nel palcoscenico di un matrimonio da sogno: tre giorni di festeggiamenti che uniscono eleganza, glamour e sorprese. Tra cene di gala e party esclusivi, la città si prepara ad accogliere Jeff Bezos e Lauren Sanchez in un clima di gioia e raffinatezza. Scopriamo insieme cosa succederà giorno per giorno in questa celebrazione indimenticabile, dove ogni momento sarà scritto nella leggenda.

Tra cene di gala e party esclusivi, Venezia è pronta a dare il via ai festeggiamenti per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Ecco giorno per giorno cosa succederà .

Addio al nubilato a Parigi e matrimonio con Bezos a Venezia: Sanchez sceglie le città dell'amore - Sanchez celebra il suo addio al nubilato a Parigi e si prepara a dire sì a Bezos a Venezia, le città dell'amore.

Sono attesi circa 200 ospiti al matrimonio dell'anno, quello tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. A questi selezionatissimi ospiti, gli sposi non hanno dato una lista nozze né chiesto regali, ma hanno fatto una richiesta specifica e cosa hanno scelto gli sposi per le b

