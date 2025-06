Nozze Bezos il magnate di Amazon è arrivato a Venezia in elicottero | venerdì il ‘sì’ tutti i rumors

Jeff Bezos, il celebre magnate di Amazon, ha fatto parlare di sé ancora una volta, questa volta per un evento esclusivo e glamour: il suo matrimonio a Venezia. Atterrato in elicottero sul Lido con la sua fidanzata Laura Sanchez, pilota e giornalista, il CEO ha deciso di celebrare l’amore nella suggestiva città lagunare, tra mistero e sfarzo. La cerimonia, attesa con entusiasmo, promette di essere uno dei momenti più eleganti dell’estate veneziana, e non mancherà di stupire gli appassionati di eventi da tutto il mondo.

(Adnkronos) – Jeff Bezos e Laura Sanchez sono atterrati nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 giugno, al Lido di Venezia. Il magnate di Amazon e la fidanzata giornalista e pilota di elicotteri, hanno scelto la città lagunare per celebrare le loro nozze con tre giorni di festeggiamenti da domani a sabato. La cerimonia si terrà . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

La Laguna come Disneyland. Le nozze di Bezos agitano Venezia - ma sono preoccupati per l’impatto che questa unione potrebbe avere sulla città, tra turisti e ambiente.

Translate postIl magnate di Amazon Jeff Bezos ha scelto Venezia per le sue nozze con Lauren Sanchez. La festa a quanto pare durerà dal 24 al 26 giugno, ma ci sono anche dei “contrattempi” a creare tensione https://agoravox.it/Jeff-Bezos-questo-matrimonio Vai su X

Non voglio mica laguna Gli abitanti di Venezia protestano contro il matrimonio di Bezos. Sanno che la città non ha bisogno di visibilità, checché ne dicano Brugnaro e Zaia. Gli hotel e i taxi sono sempre pieni anche senza mister Amazon. Così le nozze di un m Vai su Facebook

