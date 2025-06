Novità lucca comics & games 2025 | stranger things 5 e tetsuo hara tra la pop culture

su un’edizione imperdibile, con anteprime di Stranger Things 5 e omaggi a Tetsuo Hara, tra le icone della cultura pop internazionale. Preparatevi a immergervi in un mondo di novità, incontri esclusivi e sorprese che renderanno Lucca Comics & Games 2025 un evento da non perdere. La passione per il fumetto, il gaming e la cultura geek vi aspetta: l’avventura sta per cominciare!

anteprima di lucca comics & games 2025: un'edizione ricca di novità e ospiti internazionali. Lucca Comics & Games 2025 si prepara ad aprire i battenti con un programma che promette di superare ogni aspettativa. L'evento, tra mostre, incontri e spettacoli, si distingue per l'attenzione alla creatività francese e alle culture pop globali, attirando centinaia di migliaia di appassionati da tutto il mondo. La manifestazione quest'anno si concentra sul tema "French Kiss", simbolo di romanticismo cinematografico ma anche di connessione e innovazione narrativa. il concept artistico e le esposizioni principali.

